Abdessalam Younssi : « Quitter la présidence ? Oui, mais à conditions »

Le président du Club Africain a indiqué aux micros de MFM qu’il n’a aucune intention de quitter son poste et confier la présidence à un comité provisoire. Abdesslam Younssi a précisé : « Je suis prêt à partir uniquement si mon successeur s’engage à payer les dettes du club. Actuellement, elles s’élévent à 13.5 millions de dinars pour la FIFA. 6.3 millions à des joueurs tunisiens. 2.8 millions à la FTF. 2.8 millions à la recette des finances. 1.4 million aux banques et 5.5 millions de dinars de salaires et primes impayés ».

GnetNews