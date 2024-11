AccÃ©lÃ©ration des projets de dÃ©veloppement : Nouvelle circulaire pour les gouverneurs

Accélération des projets de développement : Nouvelle circulaire pour les gouverneurs

La présidence du gouvernement a publié une circulaire destinée aux gouverneurs pour renforcer l’accélération des projets de développement régional et améliorer le suivi des services publics.

Ce document appelle les gouverneurs à appliquer le Décret n° 89-457 du 24 mars 1989, qui leur délègue certaines responsabilités gouvernementales. Conformément à cette directive, les gouverneurs devront désormais envoyer des rapports quotidiens sur l’approvisionnement en produits de base dans leurs régions.

En outre, ils devront soumettre des listes mensuelles détaillant les projets d’investissement et de développement public et privé en cours, spécifiant les taux de réalisation et les obstacles rencontrés pour chaque projet. Ces rapports devront inclure des propositions de solutions visant à surmonter les difficultés.

Cette démarche vise à améliorer l’efficacité des interventions régionales et à soutenir la dynamique de développement local dans toutes les régions du pays.

Gnetnews