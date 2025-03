Accélération du projet du port en eaux profondes de Enfidha

Le ministre du Transport, Rachid Amari, a présidé une réunion consacrée à l’avancement du projet du port en eaux profondes et de la zone logistique d’Enfidha. La séance a réuni la PDG de la société en charge du projet ainsi que plusieurs responsables du ministère et de l’entreprise.

Le ministre a réaffirmé la volonté de l’État d’accélérer la réalisation de ce projet stratégique, tout en garantissant la souveraineté nationale et en respectant les enjeux économiques et sociaux. Il a souligné que la construction de ce premier port de nouvelle génération en Tunisie, conforme aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité et d’environnement, constituera un tournant majeur pour le secteur du transport maritime et le développement des infrastructures portuaires du pays.

Grâce à sa position stratégique, ce projet renforcera le rôle de la Tunisie comme hub logistique et porte d’entrée vers l’Afrique. Il vise également à optimiser la compétitivité du secteur portuaire, en complément des autres ports commerciaux tunisiens, pour une gestion plus efficace et rentable du trafic maritime.

À l’issue des discussions, le ministre a demandé l’élaboration d’un dossier détaillé intégrant les aspects fonciers, réglementaires et organisationnels nécessaires pour garantir une mise en œuvre fluide et conforme au calendrier établi.

