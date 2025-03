Accident de la circulation entre un véhicule de la Garde nationale et une moto à Ain Jloula, Kairouan

Le 17 mars 2025, aux environs de 13h00, un accident de la circulation s’est produit dans la région d’Ain Jloula, relevant de la municipalité de Hafouz dans le gouvernorat de Kairouan. L’incident a impliqué une voiture appartenant au Centre de la Garde nationale de Ain Jloula et une moto, causant des blessures graves au conducteur de la moto.

Selon le communiqué de la Direction générale de la garde nationale, immédiatement après l’accident, le chef du centre et son accompagnateur ont quitté leur véhicule pour discuter avec les témoins présents. Ils ont tenté d’établir un contact avec les unités de la Protection civile. Un citoyen est parvenu à joindre les secours pour signaler l’incident. Afin de faciliter la coordination nécessaire et de compléter les procédures, le chef du centre et son accompagnateur se sont rendus dans une zone avec couverture téléphonique pour poursuivre les démarches.

Or, selon une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant les lieux de l’accident et la victime à terre, les témoins ont affirmé que les deux agents de la garde nationale avaient pris la fuite.

Les unités de la Protection civile sont rapidement intervenues sur les lieux et ont transporté la victime vers l’hôpital local de Wesletia. La victime a ensuite été transférée à l’unité de soins des Aghlabides à Kairouan, où elle a succombé à ses blessures à 19h00.

Sur les lieux, les unités de sécurité publique ainsi que le chef de la région ont pris les mesures nécessaires. Les premières constatations suggèrent que l’accident a été causé par le non-respect des précautions de sécurité par les conducteurs des véhicules impliqués.

Une procédure judiciaire a été ouverte par l’équipe des accidents de la circulation après consultation du procureur de la République, qui a ordonné la prise des mesures légales à l’encontre du chef du centre et de son accompagnateur. Une enquête administrative a également été ouverte pour clarifier les circonstances de l’accident et déterminer les responsabilités.

