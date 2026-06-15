Accord États-Unis – Iran : une salve de réactions internationales saluant une « étape cruciale »

De New York à Ankara, l’annonce du protocole d’entente entre Washington et Téhéran a suscité un large écho dans la communauté internationale, entre soulagement, prudence et appels à la vigilance.

L’ONU et l’UE applaudissent

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a qualifié l’accord d' »étape cruciale vers un règlement pacifique du conflit », saluant le rôle des pays médiateurs, dont le Pakistan. Du côté européen, le président du Conseil de l’UE, António Costa, a exprimé son impatience de voir « la fin de cette guerre coûteuse » et le rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, affirmant la disponibilité des Européens à contribuer à une « paix durable ».

Macron mobilisé sur plusieurs fronts

Emmanuel Macron, à son arrivée à Évian pour le sommet du G7 qui s’ouvre ce lundi, a appelé à un « cessez-le-feu robuste et durable » au Liban, au lendemain d’une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth ayant fait trois morts. Il a indiqué que la mission maritime franco-britannique était « prête à accompagner » la réouverture du détroit d’Ormuz, tout en fixant un agenda ambitieux pour le G7 : soutien au Liban, pérennisation de l’ouverture d’Ormuz, conclusion d’un accord sur le nucléaire et le balistique iraniens, et réflexion sur la diversification des routes énergétiques pour réduire les dépendances occidentales.

La BCE entre optimisme et prudence

Christine Lagarde a accueilli la nouvelle comme une « bonne nouvelle », tout en appelant à la confirmation par « les développements des jours qui viennent ». La présidente de la Banque centrale européenne a rappelé que la question de l’enrichissement de l’uranium restait « à débattre, à convenir et à conclure », soulignant qu’il s’agissait de l’un des enjeux centraux du conflit. Elle a par ailleurs relevé, non sans ironie, le calendrier soigneusement orchestré de l’annonce — jour d’anniversaire de Donald Trump, veille du G7, signature prévue en Suisse — tout en concluant : « Peu importe, dès lors que ce serait vraiment la paix. »

Londres appelle à une mise en œuvre intégrale

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité Donald Trump ainsi que les médiateurs — Pakistan, Qatar et autres — pour cette « avancée décisive ». Il a appelé à concentrer désormais les efforts sur « la mise en œuvre intégrale du protocole d’accord », la réouverture durable du détroit d’Ormuz et la finalisation de l’accord nucléaire.

Erdogan en garde contre le sabotage

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde contre « toute rhétorique, toute provocation et toute action susceptible d’aggraver les tensions » dans la période précédant la signature, appelant à rester « vigilant face à d’éventuels actes de sabotage ».

Doha exprime son soutien

Le Qatar, l’un des acteurs clés de la médiation, a exprimé par la voix de son ministère des Affaires étrangères son « soutien total à tous les efforts et initiatives visant à renforcer la sécurité et la stabilité régionales ».