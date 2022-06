Adel Sellimi : « L’Espérance était meilleure ! Je suis le premier responsable »

Après cinq victoires de rang en championnat et en coupe, le Club Africain d’Adel Sellimi a encaissé sa première défaite. Face à l’Espérance de Tunis, les Rougs et Blancs ont craqué (3/1). Le coach clubiste a déclaré : « Nous avons joué contre une équipe qui était meilleure que nous aujourd’hui. Je suis le premier responsable de cette défaite. A nous d’en tirer les leçons. Maintenant, on doit continuer à jouer avec la même envie lors des deux prochaines journées et aller le plus loin possible en Coupe de Tunisie ».

