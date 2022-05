Adel Sellimi : « Nous avons tous les atouts pour être compétitifs »

Au lendemain de sa nomination à la tête de l’équipe, le coach Adel Sellimi s’est exprimé sur le site officiel du Club Africain. L’ex adjoint de l’EN a déclaré : « Je suis fier d’entrainer mon club de toujours. Arrivé au parc A, j’ai trouvé un groupe déçu d’avoir dilapidé six points en deux rencontres. Mais, rien n’est encore joué. Je crois que nous avons tous les atouts pour petre compétitifs et je suis certain que les joueurs vont réagir à partir du match contre l’USMo. L’histoire ne s’oublie pas. Le CA est passé par des situations encore plus compliquées, mais ça ne l’avait pas empêché d’aller jusqu’au bout et de gagner le titre ».

