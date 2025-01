Aéroport Tunis/Carthage: Vers la révision des tarifs dans les restaurants et cafés

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a effectué une visite surprise ce mercredi 8 janvier 2025 au siège de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA). Cette visite a été marquée par une réunion de travail consacrée à l’évaluation de l’application des recommandations issues d’un précédent meeting tenu le 2 octobre 2024 au ministère.

Amélioration des services dans les aéroports

Lors de cette rencontre, le ministre a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts pour améliorer les services offerts dans les aéroports tunisiens. Il a souligné l’importance de renforcer la gouvernance, d’assurer la propreté, la sécurité et la qualité des infrastructures. M. Amri a également insisté sur l’accueil des voyageurs, en mettant l’accent sur la qualité des interactions, la présentation des agents, et leur formation continue pour améliorer leurs performances.

Révision des tarifs et organisation des services

Le ministre a demandé une révision des tarifs jugés excessifs dans les restaurants et cafés, notamment à l’aéroport Tunis-Carthage, en rappelant que ces infrastructures doivent avant tout servir les citoyens tunisiens et les visiteurs étrangers dans un esprit d’hospitalité. Concernant le transport, il a proposé la création de systèmes informatiques pour organiser les services de taxis individuels et a suggéré d’étudier la mise en place de liaisons régulières entre l’aéroport et le centre-ville via un service dédié de l’OACA.

Renforcement des compétences et rationalisation des ressources

M. Amri a également souligné l’importance de former le personnel pour une gestion efficace des appels d’offres, tout en améliorant les mécanismes de gestion des ressources humaines et financières de l’office. Il a insisté sur l’implémentation d’un système de centres de coûts pour réduire les dépenses inutiles et maximiser les profits.

Dynamisation de l’activité aérienne

Le ministre a appelé à collaborer avec les autorités locales pour identifier des opportunités d’investissement liées aux spécificités régionales (économie, culture, sport). Il a aussi insisté sur une meilleure répartition des vols tout au long de la journée, y compris la nuit, afin de réduire la congestion à l’aéroport de Tunis-Carthage, d’optimiser l’utilisation des infrastructures et de dynamiser les activités nocturnes dans les villes.

Gnetnews