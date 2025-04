Affaire Ahmed Souab : Trois scÃ©narios juridiques envisagÃ©s selon son comitÃ© de dÃ©fense

Affaire Ahmed Souab : Trois scénarios juridiques envisagés selon son comité de défense

Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi, l’avocat Sami Benghazi, membre du collectif de défense de Me Ahmed Souab, a évoqué les différentes issues juridiques possibles dans l’affaire visant son client. Trois hypothèses sont actuellement envisagées par le comité : un classement sans suite, la poursuite de l’enquête tout en laissant Me Souab en liberté, ou encore l’émission d’un mandat de dépôt.

Me Benghazi a tenu à saluer la mobilisation de la profession, précisant que des dizaines d’avocats venus de plusieurs régions du pays se sont spontanément proposés pour défendre l’ancien magistrat et avocat. Il a particulièrement remercié les membres de la 13e promotion du barreau, composée d’environ 80 avocats, pour leur solidarité et leur engagement sans faille.

L’avocat a par ailleurs attiré l’attention sur l’état de santé fragile de Me Souab, qui a subi une opération cardiaque en 2021, appelant les autorités à en tenir compte dans le traitement de cette affaire.

Gnetnews