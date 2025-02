Affaire des influenceurs : rÃ©duction des peines et libÃ©rations aprÃ¨s appel

Affaire des influenceurs : réduction des peines et libérations après appel

Lors d’une intervention sur Mosaïque FM, ce jeudi 6 février 2025, l’avocat Zied Kaabi est revenu sur la libération de plusieurs influenceurs actifs sur TikTok et Instagram, arrêtés en octobre 2024.

Me Kaabi a expliqué que la défense avait achevé ses plaidoiries la veille, dans le cadre des dossiers reportés lors de l’audience du 22 janvier. Il a précisé que la cour d’appel avait décidé d’alléger les peines initialement prononcées, permettant ainsi la libération de six des sept influenceurs détenus.

Le septième prévenu, condamné par contumace, n’a pas comparu devant la cour d’appel et reste en détention, bien que sa peine ait été réduite de quatre ans et six mois à environ deux ans. Son dossier sera soumis à la cour de cassation, a ajouté l’avocat.

Me Kaabi a également rappelé que quinze influenceurs avaient été arrêtés au total, mais que la plupart d’entre eux, se trouvant à l’étranger, avaient été jugés par contumace.

