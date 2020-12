Affaire Yimga-Song : L’agent menace le CA et son président

L’agent des deux joueurs camerounais, Donald Gameni nous a confiés, ce lundi qu’aucun virement n’a été reçu concernant Yimga et Song. Il a par la suite affirmé qu’il a demandé à son avocat d’accélérer les procédures pour réclamer à la commission de discipline de la FIFA, la suspension de six matchs pour Club Africain et demander à ce que son président Abdessalam Younsi soit interdit de toute activité sportive pour une année.

GnetNews