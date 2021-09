AfroBasket 2021 : La Tunisie sur le toit de l’Afrique

La Tunisie a remporté l’AfroBasket pour la troisième fois de son histoire grâce à sa victoire, lors de la finale disputée dimanche en fin d’après-midi à Kigali, face à la Côte d’Ivoire 78 à 75.

Contrairement au match d’hier, les Tunisiens démarrent fort et prennent rapidement dix points d’avance (18/08) mais grâce à leur adresse derrière la ligne à trois points, les Ivoiriens limitent les dégâts à la fin du premier quart (25/18).

Supérieurs dans le jeu intérieur, les Tunisiens étouffent leurs adversaires et creusent l’écart avant le retour au vestiaire (47/34). Efficace en attaque et énorme en défense, Mejri est tout simplement l’homme de la première mi-temps (11 points, 5 rebonds, 2 contres) mais il commet trois fautes et devra se montrer prudent après la pause.

A la reprise, les Ivoiriens réduisent l’écart et profitent de la sortie sur blessure de Mejri pour faire douter les Tunisiens. Mais le retour de l’ancien intérieur des Mavericks et l’adresse de Roll permettent à la Tunisie de rester en tête (65/59) avant d’entamer le quatrième quart. Ce dernier est bien maîtrisé par les joueurs de Bauermann qui finissent par s’imposer malgré les grosses frayeurs des dernières secondes. Homme du match, Mejri (22 points, 6 rebonds et 3 contres) a été bien épaulé par Michael Roll (18 points, 9 passes).

GnetNews