Ahmad Choubir : « Maâloul ? Les attaques sont inadmissibles »

L’ex gardien de but d’Al Ahly et actuel présentateur chez ON Time Sports a commenté la vague de contestation menée par des milliers de supporters d’Al Ahly sur les réseaux sociaux et les profiles de l’international tunisien, Ali Maâloul. Ce dernier avait suspendu son compte Instagram et n’a pas voulu lâcher de commentaire.

Ahmed Choubir a déclaré : « Ce qui s’est passé est inadmissible. Maâloul a beaucoup fait pour Al Ahly depuis son arrivée en 2016. Critiquer un joueur pour son rendement est légitime. Je l’ai personnellement fait devant les caméras, mais les insultes et les menaces, c’est répugnant. Tous les joueurs se trompent mais le bilan de Maâloul plaide très largement en sa faveur. Il faut que ces pratiques cessent immédiatement ».

GnetNews