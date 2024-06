Ahmed Hachani arrivé à Séoul pour le Sommet Corée-Afrique

Le Chef du Gouvernement, M. Ahmed Hachani, représentant la délégation tunisienne, est arrivé aujourd’hui à l’aéroport international de Séoul. Mandaté par le Président de la République, Kaïs Saïed, Hachani participera à la première du Sommet Corée-Afrique, qui se tient sous le thème « L’avenir que nous construisons ensemble : croissance commune, durabilité et solidarité ».

À son arrivée, Ahmed Hachani a été accueilli par le représentant du ministre des Affaires étrangères de Corée, M. Chang Kwang-yong, ainsi que par l’ambassadeur de Tunisie en Corée, M. Kaïs Drajji. Cette rencontre marque le début d’une série de discussions et de collaborations visant à renforcer les liens entre les nations africaines et la Corée du Sud, en mettant l’accent sur la croissance partagée et les initiatives durables.

