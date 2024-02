Ahmed Hachani en visite de travail en France pour renforcer la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Ahmed Hachani en visite de travail en France pour renforcer la coopération bilatérale

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani entame une visite de travail en France, débutant ce mercredi 28 février jusqu’au vendredi 1er mars 2024. Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des dossiers de coopération entre les deux pays, ainsi que des discussions sur les prochaines échéances bilatérales.

Accompagné du ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et de la ministre de l’Économie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sebaï, Hachani se concentrera sur les sujets de coopération et les opportunités de renforcement des relations entre la Tunisie et la France.

Le gouvernement tunisien, par le biais de la Présidence et des services de communication, assure que cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts constants visant à promouvoir les intérêts nationaux et à renforcer les relations diplomatiques avec ses partenaires internationaux.

