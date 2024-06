Ahmed Hachani plaide pour un soutien renforcé aux pays africains face aux changements climatiques

Lors de sa participation au Sommet Corée-Afrique, le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani a prononcé hier, mercredi 5 juin 2024, un discours au Forum des affaires sur le thème « Les changements climatiques et les énergies décarbonées ».

Hachani a souligné que bien que la plupart des pays, en particulier ceux d’Afrique, n’aient pas contribué de manière significative aux émissions de dioxyde de carbone, ils souffrent néanmoins des conséquences du changement climatique résultant du réchauffement climatique.

Il a rappelé que la Tunisie a, de manière proactive, ratifié toutes les conventions bilatérales et multilatérales relatives à l’environnement et au climat. De plus, le pays a élaboré sa stratégie de développement « à faible émission de carbone » à l’horizon 2050, basée sur la stratégie nationale de transition énergétique visant principalement à réduire le déficit énergétique de la Tunisie par la production d’énergies renouvelables, qui devraient atteindre 35% d’ici 2030.

Le locataire de la Kasbah a également souligné que la Tunisie est riche en ressources renouvelables et que sa situation géographique privilégiée en fait une destination mondiale pour les investissements étrangers dans les énergies propres et l’économie verte.

Il a insisté sur le fait que la construction d’un avenir énergétique sans carbone passe avant tout par la fourniture des financements nécessaires aux pays africains pour les rendre capables de résister aux changements climatiques et à leurs impacts économiques. Il a également encouragé la recherche scientifique, la formation professionnelle et le développement des capacités dans le domaine des énergies renouvelables.

Gnetnews