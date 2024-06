Ahmed Hachani préside une séance de travail avec le Groupe de la Banque mondiale

Le lundi 24 juin 2024, M. Ahmed Hachani, a présidé une séance de travail au Palais du gouvernement à la Kasbah avec une délégation du Groupe de la Banque mondiale, dirigée par le Vice-président M. Osmane Dione. La réunion s’est tenue en présence de plusieurs ministres : la ministre de l’Économie et de la Planification, le ministre des Affaires sociales, la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, le ministre de la Santé, le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, également chargé du ministère des Affaires culturelles.

Lors de cette réunion, les participants ont passé en revue divers projets et programmes actuellement financés par la Banque mondiale, ainsi que le programme de coopération future entre les deux parties. Les discussions ont porté sur le soutien à la sécurité sociale, la santé, les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des ressources en eau, la sécurité alimentaire, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Des programmes visant à s’adapter aux changements climatiques et à promouvoir l’investissement et l’innovation au profit des petites et moyennes entreprises ont également été abordés.

