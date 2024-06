Ahmed Hachani rencontre la communauté tunisienne à Séoul

En marge de sa participation au Sommet Corée-Afrique, le Chef du gouvrnement, Ahmed Hachani a rencontré hier soir, mercredi 5 juin 2024, plusieurs membres de la communauté tunisienne en Corée du Sud. La rencontre s’est tenue à l’ambassade de Tunisie à Séoul, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, de la ministre de l’Économie et de la Planification, Feryal Ouerghi Sebai, et de l’ambassadeur de Tunisie en Corée, Kais Drajji.

Dans son discours, le chef du gouvernement a salué le haut niveau de compétence des Tunisiens résidant à l’étranger. Il a également évoqué les efforts constants déployés par l’État tunisien pour retrouver ses équilibres économiques, au bénéfice du peuple tunisien.

Hachani a encouragé les membres de la communauté présents à représenter la Tunisie de la meilleure manière possible et à tirer parti de leur expérience à l’étranger. Il les a également invités à maintenir des liens étroits entre eux afin de créer de la valeur collectivement, tout en préservant leur sentiment d’appartenance à leur pays d’origine.

Gnetnews