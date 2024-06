Ahmed Hachani s’exprime sur la jeunesse et les start-ups lors du sommet Corée-Afrique

En marge de sa participation au premier sommet Corée-Afrique, le chef du gouvernement Ahmed Hachani a prononcé, ce mercredi 5 juin 2024, un discours lors d’un événement consacré à la jeunesse et aux start-ups.

Dans son allocution, ce dernier a souligné que la jeunesse représente l’avenir de l’Afrique et que les pays du continent doivent fournir tous les moyens et créer un environnement propice à l’apprentissage et à l’initiative.

Il a rappelé que la Tunisie s’efforce depuis des décennies d’investir dans l’éducation de sa jeunesse et de les encourager à entreprendre et à innover. « À cet égard, le pays a mis en place des législations incitatives, telles que la loi « Start-up Act » de 2018 », a-t-il dit.

Ahmed Hachani a également insisté sur le fait que renforcer la coopération entre la Corée et les pays africains permettra d’améliorer les infrastructures éducatives pour les jeunes de la région, tout en favorisant l’échange d’expertises en matière d’innovation.

Gnetnews