Ahmed Hachani supervise un conseil ministériel sur les sociétés communautaires

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a présidé un conseil ministériel ce jeudi 20 juin 2024 au Palais du Gouvernement à la Kasbah, axé sur le suivi des sociétés communautaires.

Ce dernier a souligné l’importance de la collaboration entre les différents ministères concernés pour relever les défis rencontrés par les sociétés communautaires et surmonter les obstacles à leur établissement et à leur fonctionnement effectif. Il a mis en avant l’importance de ce projet national comme un nouveau modèle de développement contribuant à l’emploi, à la création de richesse et au soutien du développement local.

Le conseil a écouté une présentation de Riad Chouad, secrétaire d’État chargé des sociétés communautaires, qui a fourni un diagnostic de la situation de ces entreprises deux ans après la promulgation du décret n°15 de 2022 du 20 mars 2022. Il a également souligné les défis rencontrés et proposé des mesures pour renforcer les sources de financement, améliorer la gouvernance, et soutenir l’accompagnement des responsables au niveau régional et local.

À la fin de la réunion, plusieurs mesures ont été approuvées en faveur des sociétés communautaires :

– Mise à disposition des financements et garanties nécessaires, avec une allocation de 20 millions de dinars prévue dans le budget 2023, augmentée de 20 millions de dinars dans le budget 2024.

– Possibilité d’exploiter les terres domaniales sous certaines conditions, via une révision des textes législatifs en vigueur.

– Création d’une commission intersectorielle, présidée par le ministère de l’Économie et de la Planification, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et le secrétariat d’État chargé des entreprises citoyennes au sein du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, pour suivre et encadrer les entreprises citoyennes aux niveaux local et régional, avant et après leur création.

