La capitale se vide, ses rues sont calmes, l’Aïd est synonyme de retrouvailles et de retour aux racines pour de nombreux Tunisiens

Dans les rues animées de Tunis, une ambiance particulière s’installe à l’approche de l’Aïd el Fitr, la fête qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. Alors que le mois de jeûne tire à sa fin, la capitale semble se vider progressivement de sa population habituelle. Les rues, d’ordinaire bondées, deviennent plus calmes, et une atmosphère de sérénité enveloppe la ville. Les habitants prennent la direction de leur région d’origine, prêts à retrouver leurs proches pour célébrer cette occasion spéciale en famille.

L’Aïd el Fitr est bien plus qu’une simple fête religieuse en Tunisie. C’est un moment de réjouissance, de partage et de retrouvailles familiales. Pour de nombreux Tunisiens, cette période revêt une signification profonde, symbolisant l’unité familiale et le renforcement des liens entre les générations.

Fatma, une habitante de Tunis, partage son enthousiasme pour les retrouvailles familiales : « L’Aïd est pour moi un moment très spécial. C’est l’occasion de se retrouver avec ma famille élargie, de partager des repas délicieux et de renouer avec nos traditions. Chaque année, nous attendons avec impatience ce moment de retrouvailles et de joie. »

Pour beaucoup de Tunisiens, cette fête est également l’occasion de renouer avec leurs racines et de se reconnecter avec leur patrimoine culturel. Les traditions ancestrales, comme la préparation de plats traditionnels tels que la célèbre « Mloukhia » ou les pâtisseries, occupent une place centrale dans les célébrations de l’Aïd el Fitr.

Ahmed, un jeune Tunisien, partage son expérience : « Pour moi, l’Aïd est synonyme de nostalgie et de tradition. Chaque année, je retourne dans ma ville natale Béja pour retrouver ma famille et revivre les rituels qui ont jalonné mon enfance. C’est un moment où les souvenirs se mêlent à la joie des retrouvailles. »

Parmi les personnes qui quittent Tunis, les étudiants sont particulièrement impatients de retrouver leurs familles après une période de séparation souvent prolongée. Pour ces jeunes, l’Aïd el Fitr est synonyme de retrouvailles chaleureuses, de moments partagés et de souvenirs précieux. Quitter leurs études pour quelques jours afin de se réunir avec leurs proches est un moment attendu avec impatience.

« L’Aïd el Fitr est un moment tant attendu, un répit bienvenu dans le tourbillon de la vie étudiante. Quitter le stress des examens et des cours pour retrouver ma famille est une bouffée d’air frais », partage Mohamed, un étudiant à Tunis. « C’est un moment où je retrouve mes racines, mes traditions, et surtout, mes proches. Retrouver mes frères et sœurs, partager des repas copieux préparés avec amour par ma mère, et échanger des rires et des souvenirs sont des moments que j’attends avec impatience tout au long de l’année. De plus cette année, c’est quasiment une semaine de vacances donc je vais pouvoir en profiter pour vraiment me reposer ».

L’impact de l’Aïd el Fitr sur la vie quotidienne à Tunis est palpable. Les rues autrefois grouillantes de vie se vident peu à peu, tandis que de nombreux commerçants ferment leurs portes pour aller eux aussi retrouver leurs familles. Cette période est marquée par un ralentissement de l’activité urbaine, une pause bienvenue dans le rythme effréné de la vie moderne.

Nadia, une habitante de la capitale, partage son observation : « Tunis prend une tout autre allure pendant l’Aïd. Les rues sont plus calmes, mais il y a aussi une atmosphère de bonheur et de célébration qui flotte dans l’air. C’est comme si la ville s’endormait pour mieux se réveiller en famille. »

Cette année, le ministère du Transport a annoncé un programme exceptionnel pour faciliter les déplacements des citoyens durant la période de l’Aïd el Fitr. La Société nationale de transport interurbain (SNTRI) ainsi que les sociétés régionales du transport ont prévu pas moins de 6000 voyages réguliers et 1600 voyages supplémentaires sur toutes leurs lignes entre le 5 et le 15 avril 2024. Cette initiative représente une augmentation significative de l’offre de transport, avec une hausse de 27% par rapport à l’offre habituelle.

Ce programme spécial vise à répondre à la demande accrue de déplacements pendant les festivités de l’Aïd el Fitr. En coordination avec les sociétés nationales et régionales du transport terrestre, ainsi que les professionnels du secteur du transport public non régulier des personnes, il témoigne de l’engagement des autorités à garantir la fluidité des déplacements et le confort des voyageurs pendant cette période chargée.

Malgré les défis logistiques liés aux déplacements massifs de population, les Tunisiens accordent une grande importance à ces retrouvailles annuelles. Pour beaucoup, l’Aïd el Fitr est l’occasion de mettre de côté les préoccupations quotidiennes et de se concentrer sur l’essentiel : le lien familial et la gratitude envers Dieu pour les bénédictions reçues.

L’Aïd el Fitr est donc bien plus qu’une simple fête religieuse en Tunisie. C’est un moment de partage, de tradition et de réjouissance, où les liens familiaux sont renforcés et les souvenirs créés. Dans un monde en constante évolution, ces moments de retrouvailles revêtent une importance particulière, rappelant aux Tunisiens l’importance de leurs racines et de leur identité culturelle. Alors que Tunis s’endort pour quelques jours, les cœurs s’ouvrent et les sourires se multiplient, témoignant de l’esprit de solidarité et de fraternité qui anime le peuple tunisien.

Wissal Ayadi