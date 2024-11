Al Ahly : Emam Ashour sanctionnÃ© et Ã©cartÃ© par le staff technique

Al Ahly : Emam Ashour sanctionné et écarté par le staff technique

Le jeune attaquant d’Al Ahly n’a pas du tout apprécié les choix de son coach lors de la première journée de la ligue des champions d’Afrique. Le champion en titre a affronté le Stade d’Abidjan au Caire et Ashour s’est contenté de regarder ses camarades jouer et gagner du banc de touche. Bien après la fin du match, il a aussi critiqué les choix du directeur technique sur Instagram ce qui lui a valu une amende d’un million de livres égyptiennes en plus de la mise à l’écart pour le match du championnat contre Bank Al Ahly.

Ce vendredi, des sources locales ont même indiqué que le comportement d’Ashour a été jugé irritant par le gardien Chennaoui et une altercation aurait eu lieu entre les deux joueurs.

GnetNews