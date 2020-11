Al Hadary à l’Espérance ? Pas pour le moment

La rumeur a rapidement circulé ce mercredi. Le keeper légendaire d’Al Ahly et de la sélection égyptienne aurait été approché par l’Espérance Sportive de Tunis pour occuper le poste d’entraineur des gardiens. Interrogée par Assaridh, une source proche du club de Beb Souika a précisé : « Cette hypothèse n’est pour l’instant pas d’actualité. La direction Sang et Or continue à faire entièrement confiance à Naceur Chouchane qui occupe le poste depuis plus de trois saisons ».

GnetNews