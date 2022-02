Al Masry ferme la porte au dÃ©part de ChaÃ¢beni

Al Masry ferme la porte au départ de Chaâbeni

Le coach tunisien d’Al Masry aurait été approché par le Raja de Casablanca pour remplacer le Belge, Marc Wilmotts. Selon des médias marocains, Mouine Chaâbeni serait sur la shortlist des dirigeants des Verts, mais le club égyptien a balayé les rumeurs.

Interrogé par le quotidien Al Masry Alyoum, le dirigeant Hassan Ammar a déclaré : « Chaâbeni est avec nous et il le restera. Nous avons prolongé son contrat, six mois avant son expiration. Il est heureux d’être avec nous. Les résultats suivent et nous avons de grandes ambitions. Mouine veut continuer, malgré les offres. C’est un grand professionnel qui va honorer ses engagements ».

