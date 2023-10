Le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, et le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane, ont affirmé que la grande escalade ente les parties palestinienne et israélienne, met en péril la vie des civils, et menace la stabilité dans la région, rapporte le porte-parole de la présidence égyptienne.

Les deux dirigeants ont appelé hier lundi, lors d’une communication téléphonique, à « la retenue en cette étape critique, et à faire valoir la voix de la raison et le processus d’apaisement, en vue de prévenir la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire, et éviter qu’elle ne soit hors contrôle », ajoute la même source.

L’Egypte et l’Arabie Saoudite ont convenu « de poursuivre la concertation et la coordination la prochaine période pour affirmer la vision arabe au sujet de la cause palestinienne, s’articulant autour d’un règlement global et juste sur la base des solutions des deux Etats, conformément à la légalité internationale, ce qui requiert un apaisement immédiat et un arrêt des affrontements militaires », conclut la présidence égyptienne.