Al TaÃ¢won sur Sassi ? Mansour ne veut rien savoir

Al Taâwon sur Sassi ? Mansour ne veut rien savoir

Après avoir pris le coach Patrice Carteron, le club saoudien d’Al Taâwon voudrait s’attacher les services du milieu de terrain Ferjani Sassi. D’après plusieurs médias, l’offre est de 1,5 million de dollars. Interrogé à ce sujet, le président du Zamalek, Mortada Mansour a déclaré : « Je ne suis au courant de rien. Il ne s’agit que de rumeurs. De plus, nous n’allons plus jamais négocier avec Al Taâwon. Nous ne leur vendrons pas de joueurs et nous n’allons pas en acheter ».

GnetNews