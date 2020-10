Alaeddine Marzouki : « Voici ma promesse au public de l’Espérance »

Le nouvel attaquant buteur de l’Espérance Sportive de Tunis, Alaeddine Marzouki est intervenu ce samedi sur les ondes d’ExpressFM. Interrogé sur son passage au CS Sfaxien, il a répondu : « J’ai préféré rester en silence avant et après mon départ. Tout le monde sait que j’ai tout donné à ce club, mais la situation était devenue insoutenable. Je ne regrette rien et je garde de très bons souvenirs à Sfax ».

Alaeddine MArzouki s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec l’Espérance de Tunis. La promesse u public est claire : « Ils verront la meilleure version. Je vais justifier mon transfert et l’effort consenti par les dirigeants Sang et Or pour me recruter. J’ai envie de montrer tout mon potentiel et d’aller le plus loin possible avec ce grand club ».

