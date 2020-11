Alerte MÃ©tÃ©o : ArrivÃ©e de masses dâ€™air froid, pluies diluviennes ce week-end en Tunisie

Alerte Météo : Arrivée de masses d’air froid, pluies diluviennes ce week-end en Tunisie

La situation météorologique sera favorable dès la fin de la journée de ce vendredi 20 novembre, à des pluies provisoirement orageuses, à l’extrême-Nord, et dans les régions Ouest et Sud.

A dix jours de l’hiver, le temps sera à tendance hivernale, avec l’arrivée de masses d’air froid, et des températures en baisse sensible, dont les maximales ne dépasseront pas les 18°.

Selon un bulletin météo paru en cette fin de matinée, les pluies concerneront à partir de demain samedi 21 novembre, le reste des régions du Nord et du Centre. Elles seront intenses et importantes, notamment à l’extrême Nord, au Nord-Ouest, et puis dans la région du Sahel, l’après-midi, et même le sud-est.

Les précipitations oscilleront entre 40 et 60 millimètres, et atteindront localement les 80 millimètres, avec la chute de grêle à des endroits limités, et des vents forts pendant le passage des nuages orageux. Elles concerneront Béjà, Jendouba, Siliana, le Kef, le Grand-Tunis, Bizerte, Sousse, Monastir, Mehdia, Sfax, Gabès et Médenine, etc.

L’INM prévient contre les dangers de crue, d’accumulation des eaux dans les régions basses et proches des oueds et des barrages.

Les pluies orageuses se poursuivront le dimanche 22 novembre, dans la plupart des régions et seront importantes, notamment au Nord et dans les régions Est.

Gnetnews