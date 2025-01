Alerte météo : Des pluies orageuses attendues ce week-end

L’Institut National de la Météorologie (INM) a annoncé, dans un bulletin de suivi publié ce vendredi, l’arrivée de pluies temporairement orageuses sur plusieurs régions du pays à partir de cet après-midi et jusqu’à samedi 1er février 2025.

-Zones concernées : Les précipitations toucheront les régions Est du centre et du nord, ainsi que certaines parties de l’ouest et, localement, le sud. Elles seront particulièrement intenses sur les gouvernorats de Kairouan, Sousse et les régions du Nord-Est.

-Cumuls attendus : Les quantités de pluie devraient varier entre 30 mm et 50 mm, atteignant localement 70 mm dans la région du Cap-Bon. Des chutes de grêle pourraient également être enregistrées par endroits.

-Prolongation des précipitations : Selon l’INM, le temps pluvieux devrait persister jusqu’au dimanche 2 février 2025, avec des averses éparses sur le nord et le centre, qui pourraient être temporairement orageuses sur l’extrême nord.

Les autorités appellent les citoyens à la prudence, notamment sur les routes et dans les zones à risque d’inondations.

