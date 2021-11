AlgÃ©rie : Abdelmadjid Tebboune annonce un remaniement ministÃ©riel partiel

Algérie : Abdelmadjid Tebboune annonce un remaniement ministériel partiel

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un remaniement ministériel partiel, ayant touché trois portefeuilles ministériels.

Les ministres limogés et remplacés, sont ceux de l’Agriculture et du développement rural, de la Communication, ainsi que du Travail, et de la sécurité sociale.

Ont été nommés successivement à la tête de ces ministères, Mohamed Abdelhafid Henni, Mohamed Bouslimani et Youcef Cherfa, annonce la présidence algérienne dans un communiqué, relayé par APS.

Gnetnews