Algérie-Cameroun : Trois « tunisiens » dans la liste de Belmadi

Le sélectionneur des Fennecs a dévoilé, samedi, la liste des joueurs retenus pour la double confrontation avec les Lions Indomptables dans le cadre des barrages de la Coupe du monde 2022. Trois joueurs de la Ligue 1 Professionnelle ont été appelés par le sélectionneur Djamel Belmadi à savoir le Sang et or Abdelkader Bedrane et les deux étoilistes Houcine Benayada et Youssef Aouafi.

A noter, l’absence de l’attaquant buteur Baghdad Bounedjah.

GnetNews