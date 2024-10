AlgÃ©rie/Tunisie: Entretien entre le PrÃ©sident Tebboune et le Ministre tunisien des Affaires Ã©trangÃ¨res

Algérie/Tunisie: Entretien entre le Président Tebboune et le Ministre tunisien des Affaires étrangères

Ce dimanche 20 octobre 2024, le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli au Palais El Mouradia à Alger M. Mohamed Ali Nafti, Ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, à l’occasion de son deuxième jour de visite officielle en Algérie. La rencontre s’est déroulée en présence du Ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, ainsi que des ambassadeurs des deux pays.

Lors de cet entretien, M. Nafti a transmis les salutations du Président Kaïs Saïed à son homologue algérien, ainsi que ses félicitations renouvelées pour la réélection de M. Tebboune à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire. Le Ministre tunisien a exprimé ses vœux de réussite pour le Président algérien dans ses hautes fonctions, en soulignant son souhait de voir l’Algérie prospérer pour le bien-être de son peuple frère.

M. Nafti a ensuite présenté un compte rendu des discussions qu’il avait tenues avec son homologue algérien, M. Ahmed Attaf. Ces échanges avaient porté sur les moyens de mettre en œuvre les directives des deux Chefs d’État visant à renforcer la coopération et le partenariat entre la Tunisie et l’Algérie. Les deux ministres ont notamment abordé les prochaines échéances bilatérales, ainsi que les questions relatives à l’accueil et à l’intégration des citoyens tunisiens et algériens dans leurs pays respectifs, avec l’objectif de réviser les cadres juridiques facilitant leur séjour et leurs droits.

Le Président Tebboune, de son côté, a chargé le Ministre Nafti de transmettre ses félicitations chaleureuses et ses vœux de succès au Président Saïed, récemment réélu pour un nouveau mandat. Il a réaffirmé sa détermination, avec son homologue tunisien, à renforcer les liens de fraternité et de complémentarité entre les deux pays, dans l’optique de relever ensemble les défis communs.

Lors de cette rencontre, plusieurs dossiers d’intérêt commun, tant au niveau régional qu’international, ont également été évoqués. Le Président Tebboune a souligné la convergence des points de vue entre la Tunisie et l’Algérie sur des sujets cruciaux, notamment le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région. Il a également insisté sur la nécessité de maintenir des consultations continues pour défendre les causes partagées, avec une attention particulière portée à la question palestinienne et à l’arrêt des agressions contre le Liban.

