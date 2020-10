Ali Abbes : « EST-WAC ? La FTF n’a rien fait pour les Sang et Or »

Invité lundi soir sur le plateau d’Attessiâa Sport, Wadii Al Jari avait affirmé que la Fédération tunisienne de football était la première à avoir défendu la cause de l’Espérance Sportive de Tunis suite aux événements de la finale de la C1 en 2019 contre le Wydad de Casablanca.

Ce dimanche, l’avocat Ali Abbes a démenti cette version : « La FTF n’a rien fait pour les Sang et Or. C’est une affaire de laquelle se sont chargés des professionnels et des avocats compétents qui ont énormément travaillé pour atteindre le résultat que tout le monde connait. Al Jari est médecin et les affaires légales ne relèvent pas de ses compétences ».

GnetNews