Allemagne: La police dÃ©joue une vaste opÃ©ration d’attaques armÃ©es contre le Bundestag

Allemagne: La police déjoue une vaste opération d’attaques armées contre le Bundestag

Un projet d’attaques armées contre le Bundestag (parlement allemand) a été déjoué par la police.

Ainsi, ce mercredi 7 décembre, 25 personnes ont été arrêtées à travers toute l’Allemagne. Elle sont soupçonnées d’appartenir à un groupe complotiste d’extrême droite.

D’après un communiqué des procureurs, ils sont accusés « d’avoir fait des préparatifs concrets pour pénétrer violemment dans le Bundestag, avec un petit groupe armé »..

Dans un tweet, le ministre de la Justice, Marco Buschmann, a évoqué « une large opération antiterroriste ».

Quelque 3 000 membres des forces de l’ordre ont été mobilisés à travers l’Allemagne et plus de 130 perquisitions ont été menées dans ce que les médias ont décrit comme la plus importante opération policière de ce type jamais menée en Allemagne.

