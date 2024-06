Amélioration des services pour les TRE : Les annonces du ministère de l’Intérieur

Dans le cadre de son engagement à fournir les meilleures conditions pour le retour des membres de la diaspora tunisienne, le ministère de l’Intérieur a pris une série de mesures supplémentaires pour améliorer la qualité des services qui leur sont destinés.

Les initiatives comprennent notamment l’amélioration des procédures d’émission de documents administratifs tels que les demandes de passeports et les demandes de bénéfice de l’exemption de la taxe de résidence, ainsi que la facilitation des formalités douanières pour leur entrée et leur sortie du territoire tunisien. De plus, des efforts sont déployés pour faciliter la circulation et assurer la sécurité publique dans les environs des ports et des aéroports.

Ces initiatives visent à renforcer le lien entre la Tunisie et sa communauté à l’étranger, tout en facilitant leur retour et leur contribution au développement national.

