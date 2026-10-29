Amerigo Vespucci : le célèbre voilier italien fait escale en Tunisie pour les 70 ans des relations tuniso-italiennes

Le légendaire trois-mâts de la marine militaire italienne, l’Amerigo Vespucci, fera escale au port de La Goulette du 31 octobre au 3 novembre 2026. Cette étape de son tour du monde coïncide avec le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Italie.

Une escale symbolique avec 15 élèves-officiers tunisiens à bord

Selon un communiqué de l’ambassade d’Italie en Tunisie, le navire-école, plus ancien bâtiment encore en service dans la marine italienne, arrivera avec à son bord 15 élèves-officiers de la Marine nationale tunisienne, qui ont participé à sa dernière campagne maritime. Cette escale illustre, selon l’ambassade, les liens d’amitié entre les deux peuples et leurs forces armées, ainsi que le dynamisme du partenariat bilatéral.

Un voilier de légende lancé en 1931

Construit au chantier naval royal de Castellammare di Stabia, l’Amerigo Vespucci a été lancé le 22 février 1931. Sa devise, tirée des préceptes de Léonard de Vinci, « Non chi comincia, ma quel che persevera » (Ce n’est pas celui qui commence, mais celui qui persévère), célèbre la persévérance. Le bâtiment a accompli 87 campagnes d’instruction, d’une durée moyenne de trois mois, en Méditerranée, en Europe du Nord, dans l’Atlantique et aux Amériques. Il a aussi effectué un tour du monde en 2002-2003, puis une nouvelle traversée globale entre 2023 et 2025.

Un ambassadeur de la diplomatie navale italienne

Au-delà de la formation navale, le trois-mâts est un instrument de la « diplomatie navale » italienne : il contribue au rayonnement des forces armées et à l’image de l’Italie à l’étranger. Engagé depuis plus de trente ans dans la protection du milieu marin, il collabore avec l’UNICEF, le WWF et l’association Marevivo. Dans les grands ports du monde, il se présente comme un ambassadeur itinérant du « Made in Italy » et des valeurs de l’UNESCO, faisant de chaque escale un moment de coopération culturelle et environnementale.