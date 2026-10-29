Bac 2027 : les inscriptions en ligne démarrent le 3 novembre

29-10-2026

Le ministère de l’Éducation a fixé le calendrier des inscriptions au baccalauréat, session 2027. Elles s’ouvriront le mardi 3 novembre 2026.

Inscriptions en ligne jusqu’au 2 décembre

Dans un communiqué publié ce jeudi 29 octobre et repris par l’agence TAP,  le ministère indique que les inscriptions concernent les élèves du secondaire des lycées publics et privés, ainsi que les candidats individuels. Elles se feront en ligne, via le site officiel du ministère, du 3 novembre au 2 décembre 2026. Les candidats sont invités à s’inscrire dans ces délais.

Candidats individuels : dossier avant le 11 décembre

Les candidats individuels devront déposer l’ensemble des documents requis auprès de la délégation régionale de l’Éducation compétente, ou les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 11 décembre 2026.

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