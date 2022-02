Ammar Jemal : « J’ai refusé Southampton pour l’interêt de l’ESS »

Intervenu sur les ondes d’IFM, durant l’émission Sport+, l’ex défenseur de l’Etoile Sportive du Sahel a révélé qu’il a reçu une offre du club anglais de Southampton, mais il l’a déclinée. Pourquoi ? Jemal a souligné : « En effet, j’étais au top de la forme et les Anglais ont sollicité mon agent et le club, mais ils ne voulaient pas payer la prime de formation. Ne voulant pas priver l’ESS de son droit, j’ai finalement tiré un trait sur Southampton et la Premier League ».

GnetNews