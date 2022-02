Ammar Jmal appuie Kadri : « Capable de nous emmener au Qatar »

L’ex joueur de l’ES Sahel et actuel consultant d’IFM parlé de l’élimination de l’équipe de Tunisie, mais il s’est rapidement projeté vers l’avenirs. Ammar Jmal a déclaré : « Je suis d’accord avec la nomination de Jalel Kadri. Il n’y a pas beaucoup de temps à perdre et le technicien connait plus que quiconque l’ambiance du groupe et les qualités des joueurs. J’ai confiance en lui et je pense qu’il est capable de nous emmener au Mondial du Qatar. Je suis même pour l’idée de le confirmer en cas de qualification. Il doit être confiant et ne pas abdiquer ».

