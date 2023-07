Ammar reçu par le président des Emirats : La Tunisie fait face à des « défis complexes » et a besoin du soutien de ses partenaires

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré hier, jeudi 17 juillet, le président des Emirats, Cheikh Mohamed Ben Zayed al-Nahiane, dans le cadre de sa visite de travail à Abou Dhabi.

Le ministre a informé le président émirati « des réformes et pas réalisés en Tunisie », soulignant l’importance d’appuyer l’économie tunisienne en vue de parachever le processus rectificatif.

Ammar a évoqué « les défis complexes auxquels se heurte la Tunisie sur le double-plan intérieur et extérieur, notamment dans le contexte des évolutions régionales ».

« Ces défis dépassent la capacité d’un Etat à lui seul, et requièrent davantage de solidarité et de cohésion entre nos pays frères, ainsi que la conjugaison des efforts afin de pouvoir y faire face », a-t-il ajouté, cité par un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie compte sur ses propres moyens et compétences, mais a besoin que ses frères et partenaires, comprennent les évolutions qui s’y produisent, a-t-il souligné en substance.

Le président émirati a, pour sa part, transmis ses salutations au président de la république, affirmant « la solidité des relations entre la Tunisie et les Emirats, ainsi que leur ancienneté et particularité, et les pleines dispositions à les développer, davantage, et à les hisser à des niveaux supérieurs de coopération et de partenariat ».

