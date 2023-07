André Parant arrive au terme de sa mission en Tunisie

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré, ce jeudi 27 juillet, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Bouden, citée par un communiqué de la présidence du gouvernement, a souligné « la profondeur des relations historiques entre la Tunisie et la France dans différents domaines économiques et commerciaux, et la détermination conjointe de les consolider, davantage, dans de nouveaux domaines ».

La cheffe du gouvernement a félicité le diplomate français, pour le travail accompli tout au long de sa mission en Tunisie, et son rôle en matière de raffermissement des relations de coopération entre les deux pays, dans de nombreux dossiers d’intérêt commun.

Elle a, par ailleurs, souligné l’importance de la tenue du haut conseil de coopération tuniso-français, dans sa 4ème édition.

L’ambassadeur français s’est félicité de l’appui qu’il a trouvé tout au long de son séjour en Tunisie, pour l’accomplissement de son mission, comme il se devait.

André Parant aura passé trois ans en Tunisie, il a rejoint son poste en juillet 2020.

