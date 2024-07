Annonce des résultats du concours de la sixième année

La ministre de l’Éducation, Saloua Abbassi, a annoncé ce vendredi 5 juillet 2024 que le taux de réussite au concours de la sixième année, permettant l’accès aux collèges pilotes, s’élève à 39,67 %.

Parmi les candidats, 4339 ont obtenu une moyenne de 15 et plus, et 3680 d’entre eux ont été orientés vers des collèges pilotes.

Ces résultats marquent une étape importante pour les élèves, ouvrant la voie à leur futur parcours éducatif dans des établissements de prestige.

Gnetnews