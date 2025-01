Annulation de la grève à la Compagnie des Phosphates de Gafsa : un accord trouvé

Le ministère des Affaires sociales a annoncé, ce jeudi 23 janvier 2025, la conclusion d’un accord mettant fin à la menace de grève au sein de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG).

Cet accord intervient après une réunion consacrée à l’examen des revendications formulées par la Fédération générale des mines, qui avait émis un préavis de grève pour les 27, 28 et 29 janvier 2025.

Selon le communiqué du ministère, un consensus a été atteint entre les parties concernées, permettant l’annulation de la grève. Les discussions ont abouti à un engagement commun visant à intensifier le rythme de production et à restaurer un climat social serein au sein de l’entreprise.

La CPG traverse depuis plus d’un mois une période marquée par des tensions sociales et des revendications syndicales. Plusieurs négociations avaient déjà été engagées entre la direction de l’entreprise et ses partenaires sociaux dans le but de trouver un terrain d’entente.

