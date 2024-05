Appel urgent de l’ONU pour un cessez-le-feu après les frappes israéliennes à Rafah

Le Coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a condamné lundi les frappes aériennes israéliennes sur des tentes de personnes déplacées dans la ville de Rafah, au sud de Gaza. Ces frappes ont causé la mort de plus de 35 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, et ont blessé des dizaines de personnes.

M. Wennesland a ajouté dans un communiqué de presse son profond trouble face à ces décès, malgré les déclarations de Tsahal affirmant avoir visé une installation du Hamas et avoir tué deux militants de haut rang. Il a appelé les autorités israéliennes à enquêter de manière approfondie et transparente sur cet incident, à traduire en justice les responsables d’actes répréhensibles et à prendre des mesures immédiates pour mieux protéger les civils. Il a également réitéré l’appel du Secrétaire général à un cessez-le-feu immédiat et à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.

Ces événements interviennent alors que la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné à Israël de mettre fin à son offensive, mettant en avant un « risque immense » pour les centaines de milliers de Palestiniens réfugiés à Rafah, dans la partie la plus méridionale de la bande de Gaza.

Le Chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a exprimé lundi son horreur face aux nouvelles pertes civiles à Gaza à la suite des frappes aériennes israéliennes sur le camp de personnes déplacées à Rafah. Il a souligné qu’il n’y a littéralement aucun endroit sûr à Gaza et appelé Israël à cesser son offensive militaire dans le gouvernorat de Rafah, conformément à la décision de la CIJ.

La Directrice exécutive de l’UNICEF, Catherine Russell, a qualifié d’inadmissible l’assassinat d’enfants réfugiés dans des tentes de fortune, appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la fin du massacre insensé d’enfants.

L’UNRWA a également jugé horribles les informations sur de nouvelles attaques contre des familles dans un camp de déplacés du sud de la bande de Gaza, affirmant que Gaza est l’enfer sur terre. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza, ces frappes aériennes israéliennes ont fait 45 morts et 249 blessés.

