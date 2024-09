Approvisionnement en cahiers subventionnés : Les mesures prises pour éviter la pénurie

Samir Mouelhi, vice-président de la Chambre syndicale des fabricants de cahiers scolaires, a assuré lors d’une intervention dans l’émission « Sbeh Ennes » que la pénurie de cahiers subventionnés observée l’année dernière ne se reproduira pas cette année. Il a attribué cette amélioration aux mesures proactives prises par le ministère de tutelle pour garantir un approvisionnement suffisant du marché.

Selon Mouelhi, quatre tonnes de papier ont été importées pour la production de 20 millions de cahiers subventionnés en prévision de la rentrée scolaire. À ce jour, 80% de ces cahiers, soit plus de 15 millions d’unités, ont déjà été produits et mis sur le marché.

Il a également précisé que l’État a alloué dix millions de dinars pour subventionner ces cahiers, destinés principalement aux classes sociales les plus démunies. Les cahiers seront disponibles dans les formats suivants : 12, 24, 48 et 72 pages, aux prix respectifs de 230, 430, 950 et 1400 millimes.

