Approvisionnement en eau : Un été sans coupures, promet le ministère de l’Agriculture

La Tunisie se dirige vers un été sans interruption de l’approvisionnement en eau, a assuré le secrétaire d’État chargé des ressources en eau, Hamadi Habib, relevant du ministère de l’Agriculture. Cette annonce intervient dans un contexte d’amélioration notable de la situation hydrique, après plusieurs mois de sécheresse.

Selon le responsable, les récentes pluies ont permis de porter le taux de remplissage des barrages à 39,2 %, soit l’équivalent de 927 millions de mètres cubes. Ce niveau, bien supérieur à celui enregistré en décembre dernier, offre une marge de manœuvre suffisante pour garantir l’accès à l’eau potable durant la saison estivale.

Le ministère a d’ores et déjà mis en place une série de mesures préventives pour éviter les coupures et assurer un approvisionnement régulier, notamment dans les zones les plus exposées aux pénuries.

Une évaluation des volumes d’eau destinés à l’irrigation est également prévue d’ici la fin du mois de mai pour chaque gouvernorat, afin de gérer les ressources de manière équitable et rationnelle, tout en donnant la priorité à l’eau potable pour l’ensemble des citoyens.

Gnetnews