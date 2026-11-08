Arbitrage : L’ES Sahel pprte plainte contre Gouider

Le comité directeur de l’Étoile sportive du Sahel a dénoncé, dans un communiqué, ce qu’il a qualifié de « dépassements » perpétrés, hier samedi, par l’arbitre du Clasico face au Club sportif sfaxien, Khaled Gouïder.

L’ESS a accusé ledit arbitre d’avoir proféré des propos injurieux à l’égard de la région du Sahel et des supporters étoilés après le coup de sifflet final, annonçant son intention d’intenter un procès à son encontre.

Le club a, par ailleurs, démenti les faits rapportés par Khaled Gouïder sur la feuille de match, notamment les insultes qui lui auraient été proférées par l’un des responsables étoilés ainsi que le jet de fumigènes sur la pelouse.

Il a, également, appelé à l’ouverture d’une enquête sur les événements qui ont marqué la fin du match et à la prise de mesures disciplinaires à son encontre.