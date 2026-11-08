Ligue 1-MAJ-J07 : L’ES Metlaoui domine l’ES Zarzis

L’ES Métlaoui a signé une précieuse victoire face à l’Espérance Sportive de Zarzis (2-1), dimanche au stade de Métlaoui, dans le cadre du match de mise à jour de la 7ème journée de Ligue 1.Résultats Ligue 1.

À l’issue de cette rencontre, l’Espérance de Zarzis reste à la 12ème place avec six points, tandis que l’ES Métlaoui rejoint son adversaire du jour avec le même total, à la 13ème position.

En tête du classement, l’US Ben Guerdane conserve la première place avec 17 points, devant l’Espérance de Tunis (16 points) et le Stade Tunisien ainsi que le Club Africain (13 points chacun).