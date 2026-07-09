Argentine-Egypte : Pour Collina, il n’y a rien à signaler

Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, a défendu l’arbitre français François Letexier, sous le feu des critiques depuis le huitième de finale de la Coupe du monde, entre l’Argentine et l’Égypte.

Battus (3-2) au terme d’un scénario complètement fou, les Égyptiens ont crié au scandale, estimant que l’arbitre français les avait privés d’un « but parfaitement valable », tout en accordant un « troisième but litigieux » aux Argentins.

L’ancien arbitre italien a toutefois assuré que les décisions de François Letexier n’avaient eu aucune incidence sur le résultat de la rencontre. Il a expliqué que Marwan Attia avait « clairement » marché sur le pied de Lisandro Martínez, avant la contre-attaque ayant conduit au but refusé à l’Égypte.

Il a rappelé que la VAR doit intervenir lorsqu’une faute est identifiée au cours de l’action ayant conduit à un but, précisant qu’il n’existe aucune limite prédéfinie, ni en termes de distance, ni en termes de temps, entre la faute et le but.

Concernant la faute réclamée par les Pharaons, avant le troisième but argentin, Collina a, également, donné raison à François Letexier. Selon lui, le contact entre Mohamed Salah et Julián Álvarez était parfaitement licite et l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’a commis aucune faute sur son adversaire.