Ariana : Démantèlement d’une bande spécialisée dans le vol de bijoux et de téléphones portables

Les autorités judiciaires de l’Ariana ont ordonné la détention de quatre individus et la mise en recherche de plusieurs complices pour leur implication dans un réseau spécialisé dans le vol dans les habitations. Cette décision intervient après que les propriétaires de maisons dans les quartiers d’Ennasr et de Menzah 8 ont été victimes de plusieurs cambriolages, au cours desquels des bijoux et des téléphones portables ont été dérobés.

Suite à une enquête approfondie menée par les unités de la Zone de la Sécurité Nationale d’Ariana Ville, les forces de l’ordre ont arrêté quatre suspects (dont l’un est recherché par trois mandats d’arrêt) et ont mis d’autres personnes en recherche. Une quantité importante de bijoux volés a été récupérée, après que ces derniers ont été revendus à des bijoutiers. En outre, plusieurs téléphones portables et des sommes d’argent variées ont été saisis.

Gnetnews